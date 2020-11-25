Токио, , 05:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зарегистрировали в японской префектуре Ибараки, которая соседствует со столицей страны. Об этом сообщает Национальное метеорологическое управление государства на своем сайте.

Очаг сейсмособытия находился на глубине 50 км. Сведения о пострадавших или разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября у берегов префектуры Ибараки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.

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