Гуйян, Китай, , 05:23 — REGNUM Один человек погиб, двое пропали без вести после обрушения фабричного цеха на юго-западе Китая, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Обрушение произошло на одном из фабричных цехов одной из фабрик в городе Люпаньшуй провинции Гуйчжоу на юго-западе страны примерно в 2:30 по местному времени.

Пять человек оказались под завалами. Спустя примерно четыре часа спасатели вытащили на поверхность троих и отправили в госпиталь. Один из пострадавших скончался. Продолжаются поиски двоих оставшихся под завалами рабочих.