Южно-Сахалинск, , 05:21 — REGNUM На Сахалине суд заключил под стражу обоих родителей умершего от обезвоживания шестимесячного ребёнка. Брат-близнец погибшего и двухлетняя девочка находятся в лечебном учреждении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Обоим родителям предъявлены обвинения.

Выяснилось, что и мать и отец злоупотребляли алкоголем и не уделяли внимания своим детям.

«В ходе расследования уголовного дела стало известно, что материально-бытовые условия семьи являются неудовлетворительными, непригодными для проживания в них детей, еда и одежда отсутствуют», — уточнили в ведомстве.

Изъятые из семьи мальчик и девочка находятся в больнице с признаками дистрофии средней тяжести.

Помимо горе-родителей наказание могут понести и должностные лица, которые по долгу своей службы должны были заранее выявить неблагополучную семью и принять меры по спасению детей — возбуждено уголовное дело о халатности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приуральском районе ЯНАО осуждена 56-летняя женщина, пытавшаяся убить свою 11-месячную внучку. Преступление было совершено в ночь на 18 марта в селе Аксарка. Гражданка выбросила девочку из окна второго этажа. Падение девочки смягчил снежный покров, а затем мать ребёнка, возвращавшаяся домой, занесла её в квартиру.