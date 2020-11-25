Владивосток, , 05:23 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к жителям Владивостока с просьбой быть особенно внимательными в работе с электроприборами в ближайшие дни. Энергетики постепенно подают напряжение в отдельные микрорайоны города, где до сих пор нет света и тепла из-за последствий циклона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Так, 25 ноября началось подключение микрорайона Чуркин. Работы на линии электропередач на Морском кладбище Владивостока практически завершены — энергетики запитали объект и в ближайшее время начнут возвращать свет в дома.

«Подано напряжение на подстанции на мыс Голдобина, на Чуркин, Улисс, в рыбный порт. Предприятие «Владивостокские электрические сети» постепенно начнёт подавать напряжение непосредственно в дома. У меня большая просьба к жителям — очень аккуратно относиться к работе с электроприборами. Пока идёт подключение и передача напряжения, нужно отключить их все до полной загрузки линии для избежания неприятностей. Будьте предельно внимательны», — призвал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, устраняющие аварии энергетики в Приморье называют проделанную работу уникальной из-за особенностей рельефа и сжатых сроков — им пришлось ночью вручную натягивать провода на высоковольтные опоры в стесненных условиях.