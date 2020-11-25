Петропавловск-Камчатский, , 05:13 — REGNUM Автомобиль Нива загорелся ночью в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 25 ноября на 43-м километре дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково. Для ликвидации возгорания привлекались пожарные из поселка Северные Коряки и сотрудники спасательного центра Камчатского края. К моменту прибытия спасателей весь автомобиль был уже объят огнем.

Отмечается, что пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших не было. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.