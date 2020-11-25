Сусуман, Магаданская область, , 04:42 — REGNUM В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 36-летнего мужчины в шахте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Колымы.

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В ходе следствия выяснилось, что 19 ноября при выполнении проходческих работ в стволе шахты золотодобывающей компании, в 160 км от Сусумана, произошло обрушение горной породы — горнорабочий очистного забоя из Ростовской области погиб на месте.

Следователи провели осмотры места происшествия в шахте, проводится судебная медэкспертиза, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке обнаружены тела всех четырёх горняков, пропавших после аварии на шахте имени Скочинского.