Москва, 25 ноября 2020, 04:10 — REGNUM В среду, 25 ноября, состоится заседание в Басманном суде, на котором рассмотрят ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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На этом заседании Следственный комитет попросит Басманный суд Москвы продлить срок ареста Сергею Фургалу до 9 марта 2021 года, пишет «Российская газета».
Как сообщало ИА REGNUM, Фургала обвиняют в покушении и организации убийств предпринимателей Хабаровского края. Фигурант громкого уголовного дела 15-летней давности вину не признаёт.
Между тем, Центральный районный суд Хабаровска регулярно арестовывает и штрафует участников несанкционированных митингов в поддержку экс-губернатора.