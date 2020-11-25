Владивосток, , 03:40 — REGNUM В Приморье постепенно электро и водоснабжение возвращается в дома — в ночь на 25 ноября губернатор Олег Кожемяко побывал на участках, где работают круглосуточно аварийные бригады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Сети обсудили стихийное бедствие в Приморском крае

Так, на острове Русский энергетики Оборонэнерго уже подали свет в посёлок Шигино, на очереди подключение Подножья. В течение дня специалисты обеспечат электричеством 40% отключенных объектов острова. Объём повреждений очень большой, поэтому в помощь местным и прибывшим бригадам летят специалисты из Забайкалья и Санкт-Петербурга, а на восстановление всех сетей уйдёт ещё несколько дней.

Губернатор также оценил монтаж ЛЭП в районе Морского кладбища. Строители уже завершили установку трёх опор и занимаются натяжением проводов. Задействовано более 100 человек. После испытания линии по ней будет дано напряжение, и жители района Чуркин получат свет.

Энергетики называют проделанную работу уникальной из-за особенностей рельефа и сжатых сроков — им пришлось ночью вручную натягивать провода на высоковольтные опоры в стесненных условиях.

По словам Кожемяко, на этом участке создадут резервную энергосеть — соответствующее предложение направлено в Правительство России.

«Это позволит обеспечить надежное электроснабжение района. Мы должны исключить повторение ситуации, когда на неделю столько жителей остались без света», — заявил он.

Как отметили в АО «ДРСК», после ввода в эксплуатацию восстановленной ЛЭП, энергетики ещё в течение двух недель будут восстанавливать поврежденную инфраструктуру в населённых пунктах Приморья. Привлечено более 200 специалистов компании, в том числе из других регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ледяной шторм в Приморском крае нанёс колоссальный вред городской инфраструктуре, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».