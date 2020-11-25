Токио, , 03:35 — REGNUM Еще один очаг распространения птичьего гриппа выявили на юго-западе Японии, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что вспышка заболевания произошла на птицефабрике в городе Мунаката, которая находится в префектуре Фукуока. В целях предотвращения распространения птичьего гриппа региональные власти намерены уничтожить около 93,5 тыс. кур.

Как сообщало ИА REGNUM, в начала ноября очаг птичьего гриппа был выявлен в префектуре Кагава на юго-западе Японии. Птицефабрика после обнаружения вспышки заболевания приняла решение забить около 330 тысяч птиц.

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