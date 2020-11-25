Сиань, Китай, , 03:27 — REGNUM Четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения в результате столкновения множества автомобилей в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 24 ноября агентство Синьхуа.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7:00 по местному времени 24 ноября на 600-метровом участке шоссе близ города Тунчуань, сообщили в местной спасательной службе.

Сильный туман и обледенение дорожного плотна моста привело к сразу трем происшествиям, в результате которых столкнулось более десятка грузовиков. Четырнадцать автомобилей сгорело, еще 40 оказались заперты на мосту.

Местные власти направили более 300 спасателей и 40 транспортных средств для оказания помощи в спасательной операции. Дальнейшее расследование причин трагедии продолжается.