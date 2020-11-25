Берн, , 02:58 — REGNUM Фигуранткой расследования по делу о терроризме является жительница Швейцарии, напавшая на двух женщин в городе Лугано, сообщается на странице в Twitter швейцарской полиции.

По сведениям правоохранителей, речь идет о деле 2017 года, связанного с деятельностью джихадистской группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября две посетительницы магазина в Лугано, на которых с ножом напала 28-летняя женщина, получили ранения шея. Полиция не исключила версию теракта.

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