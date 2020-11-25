Берн, , 02:31 — REGNUM Две жительницы швейцарского города Лугано пострадали в результате нападения 28-летней женщины, которая была вооружена ножом, сообщает портал 20 Minutes.

Инцидент произошел в магазине. Обе женщины ранены в шею. При этом одна из них пострадала серьезно, однако ее жизни ничего не угрожает. Власти проводят расследование происшествия. Они не исключили, что случившееся могло быть терактом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в городе Оберхаузен на западе Германии вооруженный холодным оружием мужчина ранил четырех прохожих.

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