Дамаск, , 01:49 — REGNUM Район Джебель-эль-Маниа к югу от столицы Сирии Дамаска и позиции сирийской армии вблизи населенного пункта Рувейхана в провинции Эль-Кунейтра подверглись атаке ВВС Израиля, передает телеканал Al Ekhbariya.

Средства ПВО Сирии отражают удары по окрестностям столицы республики. Атака ведется со стороны оккупированных Голанских высот.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 ноября армия Израиля нанесла удары по объектам, расположенным на сирийской территории и связанным с силами специального назначения «Аль-Кудс» Ирана.

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