Копенгаген, , 00:04 — REGNUM Тушки закопанных в землю норок в Дании набухают в результате образования в телах животных газов, что приводит к риску их проникновения через грунт на поверхность. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Ранее норки, которые были убиты из-за обнаруженных мутаций корнавирусной инфекции, были закопаны на один метр в землю на военном полигоне в Хольстебро в Западной Ютландии. Однако этого оказалось недостаточно. Процессы гниения тел могут привести к тому, что трупы норок в буквальном смысле восстанут из места захоронения, так песчаный грунт на военном полигоне в Хольстебро оказался недостаточно тяжелым.

«В связи с разложением могут образоваться газы, которые заставят все это немного расшириться, и таким образом, в худшем случае, вытолкнуть их из земли», — заявил пресс-секретарь датской полиции Томас Кристенсен.

Перед захоронением убитых норок обработали дезинфицирующим средством и засыпали известью.

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