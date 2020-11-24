Санкт-Петербург, , 20:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге на кольцевой автомобильной дороге столкнулись 11 легковых автомобилей, из-за чего образовался дорожный затор. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за состояние федеральных трасс, к которым относится КАД.

По предварительным данным, массовое столкновение автомобилей произошло около 18:00 мск на 91 километре внешнего кольца КАД. В результате столкновения автомобилей, двигавшихся в попутном направлении, заняты третья и четвертая полосы внешнего кольца КАД.

«ДТП без пострадавших Образовался автомобильный затор протяженностью 7 км. Участники ДТП ожидают сотрудников ГИБДД», — пояснили в дорожном ведомстве.

По данным автоматизированной системы метеорологического обеспечения, покрытие проезжей части на участке КАД сухое, температура покрытия +3, зимней скользкости нет.