Ростов-на-Дону, , 18:48 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанут члены банды, организовавшие сеть нелегальных заправок на Дону и Кубани. Доход от преступной деятельности превысил 590 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 24 ноября.

Как полагают следователи, в период с 2017 года по 2019 год фигуранты уголовного дела без разрешения на предпринимательскую деятельность организовали в Ростовской области и Краснодарском крае сеть АЗС. На нелегальных заправках продавалось дизельное топливо, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Переработка и реализация солярки осуществлялись с нарушением правил пожарной безопасности. При этом поставщики топлива о преступной деятельности банды не знали.

«За время существования преступной группы её членами был извлечён доход в сумме более 590 млн рублей. Кроме того, обвиняемые путем совершения финансовых операций и других сделок, легализовали денежные средства, приобретенные ими в результате совершения преступлений в общей сумме более 30 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Материалы уголовного дела переданы в суд.