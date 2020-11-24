Курск, , 18:44 — REGNUM Энергоблок №3 Курской атомной электростанции был отключен от сети 24 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информации и общественных связей Курской АЭС.

«24 ноября 2020 года энергоблок № 3 Курской АЭС остановлен по факту срабатывания автоматики. Разгрузка и отключение оборудования произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок будет включен в работу после выяснения и устранения причин остановки», — говорится в сообщении.

В работе на АЭС находятся энергоблоки № 1, 2 и 4. Радиационный фон находится в норме.