Кабул, , 17:51 — REGNUM Не менее 17 человек погибли, еще более 50 получили различные ранения в результате двух взрывов, прогремевших в афганском городе Бамиан, сообщает 24 ноября телеканал Tolo News.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации МВД страны, две магнитные бомбы были взорваны на рынке в городе Бамиан в одноименной афганской провинции.

Пока ни одна из антиправительственных или радикальных группировок не взяла на себя ответственность за эти взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане, помимо противостояния правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Германия хочет вывести свои войска из Афганистана — СМИ