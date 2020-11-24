Стокгольм, , 17:57 — REGNUM С 20 ноября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 94 случая. Такие данные 24 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6500 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 225 560 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 17 265 человек.

По состоянию на 24 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 192 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3125 пациентов.

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