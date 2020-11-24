Колпино, Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту захвата шестерых детей в заложники в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Об этом 24 ноября сообщила заместитель руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Екатерина Гилина.

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По словам Гилиной, по заявлению жены мужчины, который на протяжении пяти часов удерживал в заложниках шестерых ее детей, уголовное дело возбуждено по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

Это деяние, если оно совершено с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух или более лиц, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, злоумышленник сдался после почти пятичасовых переговоров. По предварительным данным, дети не пострадали. Их отправили на обследование в больницу.

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