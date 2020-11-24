Колпино, Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Мужчина, который почти пять часов удерживал шестерых детей в квартире в Колпино, решил отпустить заложников и сдаться полиции в результате разговора с районным прокурором. Об этом 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция»

Напомним, захват заложников 38-летний Денис Бельтюков совершил около полудня во вторник. После чего к месту происшествия прибыли сотрудники силовых структур, медики, психологи, и начались многочасовые переговоры.

«Сам отпустил и сдался», — подтвердили в ведомстве мирный финал этой драмы.

Напомним, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансеере.

Как уточнил глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, последний визит в ПНД был совершен 20 ноября, что привело к захвату детей — разберется следствие. Самое главное что дети в порядке, здоровы, они госпитализированы в больницу №22, где будут осмотрены и им окажут психологическую помощь, отметил Повелий.

«Оценку состояния детей дадут медики. Визуально они в порядке. Старший мальчик сказал, что все в порядке», — добавил глава района.