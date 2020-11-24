Колпино, Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Прокуратура Петербурга поставила на контроль проведение процессуальной проверки по факту захвата детей в заложники в Колпино. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Исполняющий обязанности прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга совместно с оперативными службами находится на месте происшествия на улице Пролетарской у дома 73, где в заложниках находятся шесть детей.

«Он координирует работу следственных и оперативных служб, — уточнили в ведомстве. — Прокуратура поставила на контроль производство оперативных мероприятий, а также ход проведения доследственной проверки».

Напомним, глава многодетной семьи захватил шесть детей — среди них несколько родных, несколько приёмных ‑ и угрожает убить их. Его уговаривают сдаться и не причинять вреда детям. На месте в готовности находится спецназ.

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