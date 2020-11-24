Златоуст, Челябинская область, , 16:12 — REGNUM В Челябинской области 37-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, 7 ноября гражданин был доставлен в отдел полиции «Горный» за мелкое хулиганство, совершённое в состоянии алкогольного опьянения. И в отделении он несколько раз ударил сотрудника, который проводил проверку по административному материалу.

Сейчас по делу идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения.