Колпино, Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Житель города Колпино под Петербургом Денис Бельтюков, который удерживает в заложниках шесть детей в квартире жилого дома, часто употребляет алкоголь и иногда — наркотики, и в таком состоянии он становится неадекватным. Об этом 24 ноября телеканалу «78» рассказал знакомый злоумышленника.

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция»

По его словам, Денис адекватный, когда трезвый, но «немного злоупотребляет алкоголем» и принимает «наркотические вещества», и в таком состоянии сильно изменяется.

«Я его много раз видел в нестабильном состоянии, практически каждый день, — пояснил знакомый Дениса. — Он обычный работник и любит этим [алкоголь, наркотики] злоупотреблять. Когда он трезвый — он нормальный, а когда злоупотребляет, не знаю что к нему приходит, его переключает, он в другом измерении, ничего не понимает, не дает отчет своим действиям».

Также знакомый отметил, что мужчина может в компании, когда выпьет, напасть на человека, схватить кухонный нож и угрожать им.

Добавим, по данным Telegram-канала Mash, в 2007 году Денис в пьяном виде ударил себя ножом в живот, а после оказания медпомощи ушел из клиники и больше в поле зрения медиков не попадал.

Ранее сообщалось, что мужчина состоит на учете у психиатра, и у него недавно произошло обострение, из-за чего ему назначили медикаментозное лечение.

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