Ярославль, , 15:47 — REGNUM 63-летний ярославец, сбежавший из психиатрической больницы, задержан в Иванове по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ивановской области. Жертвой преступника стала 10-летняя девочка.

Задержанный 37.мвд.рф

«В ОМВД России по Ленинскому району города Иванова поступило заявление от мамы 10-летней школьницы о том, что в отношении девочки совершено преступление. Несовершеннолетняя направлялась на учёбу, когда на неё напал злоумышленник. Мужчина, угрожая ребёнку предметом, напоминающим нож, затащил в заброшенный дом и совершил сексуальные действия насильственного характера», — сообщили в УМВД России по Ивановской области.

Со слов девочки был составлен фоторобот подозреваемого. Полицейские обходили дворы и квартиры, опросив в итоге более ста человек. Кроме того, в городе было усилено патрулирование улиц, чтобы оградить детей от маньяка.

Полицейские устроили засаду на месте преступления, в которую и попал преступник.

«Сотрудники полиции в течение пяти суток наблюдали за местом, где было совершено нападении на ребёнка. В ночь с 23 на 24 ноября правоохранители заметили гражданина, внешне похожего на разыскиваемого. Фигурант задержан и передан в СУ СК России по Ивановской области», — сообщили в в УМВД России по Ивановской области.

Как выяснилось, мужчина ранее был судим за изнасилование, ему было назначено принудительное лечение. Мужчина сбежал из Ярославской областной клинической психиатрической больницы 24 июля 2020 года. О его бегстве сообщало УМВД России по Ярославской области.

В ориентировке сообщалось, что мужчина социально опасен и легко входит в доверие к людям. Беглец был объявлен в федеральный розыск. Теперь его ждёт новый суд.