Владивосток, , 15:40 — REGNUM Теплоснабжение крупного района Чуркин во Владивостоке восстановлено после аварии, вызванной снежным циклоном. Об этом сообщает 24 ноября пресс-служба правительства Приморского края.

В районе несколько суток не было электричества, воды и тепла. Сейчас все дома в районе Чуркин снова получают тепло, в некоторых есть и горячая вода, доложил руководитель МУПВ ВПЭС Михаил Никуленко.

«Из 56 центральных тепловых пунктов подключены 22, от генераторов работают 18, 13 — по аварийной схеме», — уточнили в правительстве края.

В городе Артёме продолжают ремонтировать теплосети. Уже подключили 60 многоквартирных домов, к концу дня ожидается подключение ещё 50. В 1,5 тыс. частных домов уже подают электричество, около 5 тыс. — пока без света.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя.

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