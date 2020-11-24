Колпино, Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Взявший в заложники шестерых детей житель города Колпино требует привести к нему супругу, мать детей, которая находится рядом с домом. Об этом 24 ноября сообщает интернет-издание «Фонтанка».

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Напомним, захват заложников в возрасте от трех до 15 лет произошел около полудня 24 ноября. 38-летний Денис Бельтюков насильно удерживает шесть детей своей жены, трое из которых — их общие. Он заперся вместе с ними в квартире дома 73 на улице Пролетарской в Колпино и угрожает убить.

Перед этим поступком, как рассказали очевидцы, между мужчиной и его супругой Ольгой произошел конфликт, они ссорились всю ночь. После того как женщина покинула квартиру, — она сообщила полицейским, что муж ее выгнал, — Денис заперся с детьми в квартире. Всё это время соседи слышали истошные крики детей и видели как периодически мужчина выглядывал на улицу в месте с одним из них и угрожал ножом или топором убить детей.

В настоящий момент на месте работают полиция, спецназ, медики, органы соцопеки, районная администрация. Им удалось добиться от мужчины формулирования его требований — увидеть жену.

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