Колпино, Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Соседи пытались уговорить выйти на улицу захватчика детей в Колпино, когда увидели, что мужчина угрожает ребенку ножом. Об этом 24 ноября рассказывают очевидцы драмы, происходящей в одном из домов по Пролетарской улице.

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По словам одной из соседок многодетной семьи, ее отец общался с Денисом Бельтюковым, который держит в квартире шесть детей и угрожает их убить. Мужчина сам попросил подойти к нему соседа, и когда последний предложил выйти с ним на улицу, постоять и спокойно поговорить, Денис отказался.

«Сказал, что боится полиции», — пояснила соседка.

Также женщина рассказала, что конфликт между Денисом и его супругой начался еще ночью, были слышны крики и звук разбитой посуды.

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