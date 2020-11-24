Волгодонск, Ростовская область, , 15:09 — REGNUM Первый энергоблок Ростовской АЭС отключён от энергосети под действием защиты. Об этом ИА REGNUM 24 ноября сообщили в пресс-службе филиала АО «Концерн Росэнергоатом».

Автоматическая защита генератора сработала в 11:47 мск. Мощность реакторной установки в штатном режиме была снижена до 10%. Все работы по отключению и разгрузке оборудования проведены при соблюдении пределов и условий безопасной эксплуатации. Причины срабатывания автоматики устанавливаются.

Оборудование второго, третьего и четвёртого энергоблоков Ростовской АЭС работают «в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки». Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности.