Колпино, Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Спецподразделения Росгвардии в Колпино готовятся штурмовать квартиру с шестью детьми, которых удерживает в заложниках пьяный отец в квартире на первом этаже на улице Пролетарской. Об этом 24 ноября сообщают очевидцы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция»

Сотрудники спецназа и ОМОН готовятся войти в съемную квартиру, где находится преступник и дети.

Полиция тем временем перекрыла все подъезды и подходы к месту событий.

Ранее в районной администрации говорили, что мужчину удалось «утихомирить» путём переговоров.

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