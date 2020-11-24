Иваново, , 14:57 — REGNUM Уроженец Ярославской области, находившийся в федеральном розыске, задержан в Иванове после совершения нападения на десятилетнюю девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

С заявлением о нападении на десятилетнюю школьницу в полицию обратилась её мама. Ребёнок шёл на учёбу, когда на неё напал мужчина. Под угрозой предмета, похожего на нож, он затащил школьницу в заброшенный дом и совершил сексуальные действия насильственного характера.

После опроса пострадавшей был составлен фоторобот подозреваемого. Сотрудники полиции провели подворовые и поквартирные обходы, опросили несколько сотен граждан, изучались ориентировки на находящихся в розыске, в том числе в соседних регионах. В результате полиции удалось установить личность подозреваемого в нападении на ребёнка — 63-летний уроженец Ярославской области находился в федеральном розыске из-за уклонения от назначенного судом принудительного лечения за серию преступлений против половой неприкосновенности.

Полицейские в течение пяти суток находились в засаде в районе места, где было совершено нападение на девочку. В ночь с 23 на 24 ноября подозреваемого задержали. В настоящее время он передан следователям.