Сарпинский район, , 14:48 — REGNUM В Республике Калмыкия за серию краж осуждён подросток, уже имеющий судимость. Отбывать наказание несовершеннолетний житель Сарпинского района будет в воспитательной колонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что подросток пошёл на новые преступления, имея непогашенную и не снятую в установленном законом порядке судимость. В мае 2020 года он вместе с малолетними сообщниками похитил вещи и 7,2 тыс. рублей из Сарпинского комплексного центра социального обслуживания населения в селе Садовое. Через несколько дней подросток вместе с 11-летним братом пытался похитить дорогостоящий смартфон Apple, однако малолетние преступники были задержаны полицией.

В июне 2020 года несовершеннолетние похитили из дома местной жительницы алкоголь и одежду на сумму 13,8 тыс. рублей, из сельского магазина «Визит» — 39,4 тыс. рублей и две пары беспроводных наушников общей стоимостью 1,6 тыс. рублей.

Зачинщик серии краж признан виновным. Суд отправил подростка на перевоспитание в колонию, где он пробудет один год и три месяца.