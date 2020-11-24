Колпино, Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Захватившего в заложники шесть детей многодетного отца в Колпино удалось утихомирить. Об этом 24 ноября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.

Спецназ vitalykuzmin.net

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По словам собеседника агентства, в настоящий момент на месте работает спецназ, медики, другие специалисты, находится глава района. Мужчину удалось «утихомирить».

"На данный момент известно, что квартира съёмная, семья переехала из Архангельской области. Мама нормальная, работает, мужчина состоял на учете в ПНД, — сказала собеседница агентства. — Мужчину удалось утихомирить».

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