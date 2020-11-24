Москва, , 14:37 — REGNUM После столкновения двух легковых автомобилей на северо-западе столицы России, один из них вылетел на тротуар и сбил идущих по нему пешеходов. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе управления МВД по г. Москве.

Отмечается, что в результате столкновения двух внедорожников — Audi и Nissan, один из них вылетел на тротуар, где сбил несколько человек, передает РИА Новости.

При этом уточняется, что один человек в результате ДТП погиб и ещё два — пострадали, причем один из пострадавших — ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате автоаварии с участием легкового автомобиля и троллейбуса на трассе Симферополь — Алушта в Республике Крым.