Колпино, Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Прежде чем захватить шестерых детей в Колпино, злоумышленник — их отец — выгнал из дома на улицу свою жену. Она и обратилась в полицию за помощью. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция»

Сообщение захвате детей поступило в отдел полиции Колпино около 12:12 мск от местной жительницы. Она рассказала, что проживает на Пролетарской улице вместе с супругом и детьми, но сегодня муж выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей.

«По предварительным данным, данный гражданин на учете в полиции не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в ведомстве.

Напомним, по имеющейся информации, захват в заложники шестерых детей совершил 38-летний местный житель Денис. Известно на данный момент, что мужчина работал в охранной фирме, хотел открыть свою. Помимо топора и ножа, которыми он грозится убить своих детей, в доме предположительно есть пистолет.

Мужчина находится в нетрезвом состоянии, перед этим он употреблял антидепрессанты.

Читайте также: Стала известна личность захватившего детей в Колпино

Читайте ранее в этом сюжете: Раздаются крики детей, захваченных в заложники в Колпино