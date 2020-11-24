Штат Калифорния, США, , 14:21 — REGNUM В Соединенных Штатах прокуратура штата Калифорнии предъявила обвинение во взяточничестве начальнику службы безопасности компании Apple Томасу Майеру. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что он предложил главе местной полиции 200 iPad на общую сумму $70 тысяч в обмен на получение разрешения на скрытое ношение оружия для нескольких сотрудников компании.

Судебное заседание намечено на январь 2021 года, топ-менеджеру корпорации может грозить тюремное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минусинском районе Красноярского края начальник отдела по делам миграции МО МВД России «Минусинский» предстала перед судом по подозрению в получении взятки в виде трёх мультиварок, кофеварки и сотового телефона Apple iPhonе 8 стоимостью 60 тысяч рублей.

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