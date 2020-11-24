Колпино, Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Крики детей, которых захватил мужчина в городе в Колпино и угрожает убить, слышны по всему двору дома, где разворачиваются события. Об этом 24 ноября сообщили очевидцы телеканалу «Санкт-Петербург».

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция»

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Жители соседних домов по улице Пролетарская в городе Колпино делятся видеозаписями того, что происходит в эти минуты. На одной из записей видно, как полуголый мужчина душит и бьет ребенка о подоконник распахнутого окна в квартире первого этажа. Малыш неистово кричит и просит о помощи.

Напомним, в настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Как сообщают ряд СМИ, мужчина может быть пьян. Он угрожает зарубить детей топором, если к нему не придёт жена, которая ранее не смогла попасть в квартиру.

Во время переговоров с правоохранительными органами он заявил, что готов выпустить детей, если жена придет к нему, и «тогда он убьет ее». По предварительной версии, причина конфликта стала предполагаемая измена супруги.

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