По данным Telegram-канала Mash, предполагаемый захватчик детей в Колпино Денис Бельтюков зарабатывает на жизнь ремонтом квартир. С женой Ольгой он в браке около 10 лет, у них есть трое общих детей. Ещё трое детей — от предыдущих отношений женщины. Пара переехала под Петербург из Архангельска.