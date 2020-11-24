Соседи пытались уговорить выйти на улицу захватчика в Колпино
Соседи пытались уговорить выйти на улицу захватчика детей в Колпино, когда увидели, что мужчина угрожает ребенку ножом. Об этом рассказывают очевидцы.
По данным Telegram-канала Mash, предполагаемый захватчик детей в Колпино Денис Бельтюков зарабатывает на жизнь ремонтом квартир. С женой Ольгой он в браке около 10 лет, у них есть трое общих детей. Ещё трое детей — от предыдущих отношений женщины. Пара переехала под Петербург из Архангельска.
Спецназ готовится штурмовать квартиру с заложниками в Колпино
Спецподразделения Росгвардии в Колпино готовятся штурмовать квартиру с шестью детьми, которых удерживает в заложниках пьяный отец в квартире на первом этаже на улице Пролетарской. Об этом 24 ноября сообщают очевидцы.
Проживающая в Колпино многодетная семья, глава которой удерживает в заложниках детей, угрожая топором, считается неблагополучной и состоит на контроле у подразделения по делам несовершеннолетних.
Захватившего в заложники детей мужчину в Колпино удалось утихомирить
Захватившего в заложники шесть детей многодетного отца в Колпино удалось утихомирить. Об этом 24 ноября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.
Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в Колпино, состоит на учете у психиатра, сообщили в районной администрации. По имеющимся данным, несколько дне назад у него было зафиксировано обострение психиатрического заболевания, после чего медики прописали ему лекарственные препараты.
Мужчина в Колпино отрицает, что взял детей в заложники
Многодетный отец, который удерживает шестерых детей в квартире в городе Колпино, отрицает, что они находятся у него в заложниках.
К месту захвата детей в Колпино прибыл спецназ «Гром»
К месту захвата детей в заложники в Колпино под Петербургом прибыло спецподразделение «Гром». Пока продолжаются переговоры.
Перед захватом детей в Колпино преступник выгнал жену
Прежде чем захватить шестерых детей в Колпино, злоумышленник — их отец — выгнал из дома на улицу свою жену. Она и обратилась в полицию за помощью. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Раздаются крики детей, захваченных в заложники в Колпино
Крики детей, которых захватил мужчина в городе в Колпино и угрожает убить, слышны по всему двору дома, где разворачиваются события. Об этом 24 ноября сообщили очевидцы телеканалу «Санкт-Петербург».
Видео о происходящем в Колпино: телеканал «Санкт-Петербург»
Стала известна личность захватившего детей в Колпино
По предварительным данным, детей в Колпино удерживает в заложниках местный житель — Денис Бельтюков, которому 38 лет.
В Колпино под Петербургом мужчина захватил шесть детей в заложники
«Мужчина выгнал жену и обещает убить всех топором, если не будут выполнены его требования», — говорилось в первых сообщениях о ЧП в Колпино, которые распространили СМИ.