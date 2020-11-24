24 Ноября
 
15:18

Соседи пытались уговорить выйти на улицу захватчика в Колпино

Соседи пытались уговорить выйти на улицу захватчика детей в Колпино, когда увидели, что мужчина угрожает ребенку ножом. Об этом рассказывают очевидцы.

15:15

По данным Telegram-канала Mash, предполагаемый захватчик детей в Колпино Денис Бельтюков зарабатывает на жизнь ремонтом квартир. С женой Ольгой он в браке около 10 лет, у них есть трое общих детей. Ещё трое детей — от предыдущих отношений женщины. Пара переехала под Петербург из Архангельска.

15:05

Спецназ готовится штурмовать квартиру с заложниками в Колпино

Спецподразделения Росгвардии в Колпино готовятся штурмовать квартиру с шестью детьми, которых удерживает в заложниках пьяный отец в квартире на первом этаже на улице Пролетарской. Об этом 24 ноября сообщают очевидцы.

14:49

Проживающая в Колпино многодетная семья, глава которой удерживает в заложниках детей, угрожая топором, считается неблагополучной и состоит на контроле у подразделения по делам несовершеннолетних.

14:44

Захватившего в заложники детей мужчину в Колпино удалось утихомирить

Захватившего в заложники шесть детей многодетного отца в Колпино удалось утихомирить. Об этом 24 ноября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.

14:41

Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в Колпино, состоит на учете у психиатра, сообщили в районной администрации. По имеющимся данным, несколько дне назад у него было зафиксировано обострение психиатрического заболевания, после чего медики прописали ему лекарственные препараты.

14:40

Мужчина в Колпино отрицает, что взял детей в заложники

Многодетный отец, который удерживает шестерых детей в квартире в городе Колпино, отрицает, что они находятся у него в заложниках.

14:33

К месту захвата детей в Колпино прибыл спецназ «Гром»

К месту захвата детей в заложники в Колпино под Петербургом прибыло спецподразделение «Гром». Пока продолжаются переговоры.

14:30

Страница в соцсети предполагаемого захватчика детей в Колпино

14:27

Перед захватом детей в Колпино преступник выгнал жену

Прежде чем захватить шестерых детей в Колпино, злоумышленник — их отец — выгнал из дома на улицу свою жену. Она и обратилась в полицию за помощью. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

14:17

Раздаются крики детей, захваченных в заложники в Колпино

Крики детей, которых захватил мужчина в городе в Колпино и угрожает убить, слышны по всему двору дома, где разворачиваются события. Об этом 24 ноября сообщили очевидцы телеканалу «Санкт-Петербург».

14:12

Видео о происходящем в Колпино: телеканал «Санкт-Петербург»

14:10

Стала известна личность захватившего детей в Колпино

По предварительным данным, детей в Колпино удерживает в заложниках местный житель — Денис Бельтюков, которому 38 лет.

14:09

В Колпино под Петербургом мужчина захватил шесть детей в заложники

«Мужчина выгнал жену и обещает убить всех топором, если не будут выполнены его требования», — говорилось в первых сообщениях о ЧП в Колпино, которые распространили СМИ.