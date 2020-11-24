Уфа, , 14:15 — REGNUM Тела двух мужчин были обнаружены в салоне легкового автомобиля в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на своей странице в социальной сети.

По его словам, 23 ноября в г. Туймазы был обнаружен автомобиль с телами двух мужчин. По предварительной информации их смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Гумеров отметил, что каждый год с наступлением холодной погоды происходят несчастные случаи, связанные с отравлением угарным газом от работающего двигателя автотранспортного средства.

Он предупредил, что нельзя прогревать или ремонтировать автотранспортные средства с работающим двигателем в гараже, даже если двери открыты.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала проверку по факту гибели семьи в Чебаркуле