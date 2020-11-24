Кванян, , 13:48 — REGNUM В результате взрыва и последовавшим за ним пожаром на металлургическом заводе южнокорейской компании POSCO погибли три человека. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, взрыв прогремел в 16:02 по местному времени на заводе в городе Кванян провинцииЧолла-Намдо, расположенном в 420 км к юго-западу от Сеула.

Известно, что ликвидировать возгорание удалось спустя 20 минут.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы расследуют точную причину аварии. Предполагается, что взрыв произошёл в результате утечки кислорода.

Напомним, что в результате несчастного случая, произошедшего на металлургическом заводе в Кваняне в декабре прошлого года, пострадали пять человек.