Воронеж, , 13:15 — REGNUM Рейсовый пассажирский автобус Neoplan, двигавшийся по маршруту «Москва-Ростов-на-Дону», загорелся на стационарном посту ДПС в Богучарском районе Воронежской области рано утром 24 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Рейсовый пассажирский автобус был остановлен для проверки на стационарном посту ДПС на 741 км автодороги М-4 «Дон» около 04:40 24 ноября. После остановки автобуса инспектор ДПС заметил дым из моторного отсека, о чем сообщил водителю автобуса. Другой инспектор ДПС тем временем организовал эвакуацию пассажиров автобуса.

«Ликвидировать пламя одним лишь огнетушителем из салона автобуса не получилось, тогда госавтоинспекторы достали из салона патрульного автомобиля огнетушители и незамедлительно приступили к ликвидации огня. Через несколько минут очаг возгорания был полностью потушен», — уточнили в полиции.

48 пассажиров автобуса были отправлены к месту следования другими транспортными средствами.