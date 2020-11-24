Абакан, , 13:13 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, общее число зарегистрированных случаев достигло 10 975.

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Из них к настоящему времени выздоровели 7519 человек, в том числе 303 за последние сутки. В стационарах остаются 212 пациентов, состояние которых оценивается, как тяжёлое. 14 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Добавим, что накануне стало известно о смерти ещё одного пациента с коронавирусом. Скончался 74-летний житель Абакана, имевший также сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число зарегистрированных с начала эпидемии летальных случаев в регионе достигло 100.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября после продолжительной болезни скончался бывший глава региона Виктор Зимин. В августе он был госпитализирован с коронавирусом. Церемония прощания с ним состоится 25-го числа.

Подробнее: Прощание с бывшим главой Хакасии состоится в Абакане 25 ноября

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