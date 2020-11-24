Уфа, , 13:02 — REGNUM Подозреваемых в незаконной продаже лекарственных препаратов задержали в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, двое подозреваемых организовали интернет-магазин и продавали через него и социальные сети лекарственные препараты. Следователи считают, что они убеждали клиентов в том, что продукция является безопасной для употребления и полезной.

По предварительной информации, некоторые лекарственные средства поставлялись из-за рубежа и могли нанести вред жизни и здоровью граждан. Следователи считают, что подозреваемые также продавали без этикеток косметологические препараты местного производства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ.

Один из задержанных ранее был судим. В настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. В ходе обысков были изъяты более 1,5 тыс. единиц лекарственных препаратов.

Расследование дела продолжается.

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