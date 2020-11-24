Шахтёрск, ДНР, , 12:39 — REGNUM В Шахтёрске четыре человека пострадали в результате взрыва боеприпаса. Об этом заявили в пресс-службе МВД ДНР.

Как сообщается, 30-летний мужчина нашёл неразорвавшуюся гранату от станкового гранатомёта АГС. Он взял опасный предмет с собой, а вечером решил его взорвать в присутствии троих несовершеннолетних детей.

«Мужчина вкрутил боеприпас в землю и поджёг. Вместо ожидаемого «фейерверка» произошел взрыв, в результате которого отчим и дети получили осколочные ранения. В результате травмы двухлетний ребенок лишился одного глаза», — рассказали в пресс-службе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики три раза обстреляли территорию ДНР из автоматических станковых гранатомётов (АГС).

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