Оренбург, , 12:14 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области в экстренном порядке служба санавиации эвакуировала травмированного подростка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в областном минздраве.

Ребенок с многочисленными переломами ног и ушибом позвоночника доставлен в Центр детской хирургии на территории Оренбурга. По данным министерства здравоохранения, подросток получил серьезные травмы при падении с большой высоты.

За первое полугодие 2020 года санавиация региона эвакуировала 82 пациента, 38 из них — дети. В январе — июне специалисты областной службы санавиации выполнили 68 вылетов в районы и города Оренбуржья, а также за его пределы для транспортировки жителей в Оренбург и федеральные медицинские центры.