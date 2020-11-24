Кампала, , 12:15 — REGNUM Число погибших в ходе прошедших на минувшей неделе акций протеста в Уганде возросло до 45 человек. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя полиции Уганды Фреда Энанги.

В соответствии с заявлением, в ходе протестов погибли 39 мужчин и шесть женщин.

По данным источников в кругу спецслужб, чаще всего по демонстрантам стреляли оперативники в штатском. Как сообщили очевидцы, силовики выходили на улицу с оружием.

Министр безопасности Уганды генерал Элли Тумвиин в пятницу, 20 ноября, заявила, что полиция и другие силы безопасности имеют право стрелять и убивать, если протестующие «достигнут определенного уровня насилия».

По данным полиции, 11 протестующих напали на полицейских и ранили их.

Напомним, что беспорядки вспыхнули в столице страны, Кампале, и других городах, когда демонстранты призывали освободить кандидата в президенты Роберт Кягуланьи, известного как Боби Вайн, который был арестован на предвыборном митинге.

После двух дней пребывания в изоляторе ему предъявили обвинения в нарушении ограничений по профилактике распространения коронавируса и освободили под залог. Теперь он продолжает свою предвыборную кампанию.

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