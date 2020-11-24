Магас, , 12:09 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате пострадали четыре человека, двое из них погибли, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел утром 24 ноября в районе села Нижние Ачалуки Малгобекского района. На улице Шоссейная столкнулись BMW и Mercedes. В результате автоаварии пострадали четверо человек, двое из них погибли на месте происшествия. Один из погибших — ребенок. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщали в пресс-службе МВД по региону, в минувшие выходные в Ингушетии произошло три автоаварии, в которых пострадали семеро жителей региона, в том числе несовершеннолетний велосипедист.