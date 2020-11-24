Омск, , 12:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 235 носителей коронавируса, за весь период —21 117. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в областном оперштабе.

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Выздоровели ещё 120 человек. За весь период в регионе вылечились 14 225 человек. За прошедшие сутки в Омской области скончались семь пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 581 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 ноября, оперативный штаб Омской области известил о восьми жертвах коронавируса.

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