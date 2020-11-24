Чебоксары, , 11:59 — REGNUM В Чувашии двое жителей Красночетайского района стали фигурантами уголовных дел за жестокое обращение с детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике и региональной прокуратуре.

49-летний житель района подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетней»). По данным правоохранителей, с декабря 2019 года по октябрь 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал руками и деревянной палкой 11-летнюю дочь своей сожительницы.

В следственном управлении полагают, что причиной стали личные неприязненные отношения. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, в том же Красночетайском районе завершено расследование и передано мировому судье уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого обвинили в жестоком обращении с малолетней дочерью. Следствием установлено, что обвиняемый с января по сентябрь 2019 года не исполнял обязанности по воспитанию дочери, которая жила дома в антисанитарной обстановке, без условий для получения образования, без полноценного отдыха, сна и питания.

«На почве систематического злоупотребления спиртными напитками обвиняемый неоднократно устраивал скандалы со своей дочерью, жестоко с ней обращался, избивая её», — говорят в прокуратуре.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением»).