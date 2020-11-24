Симферополь, , 11:57 — REGNUM Четыре человека погибли в результате автоаварии с участием легкового автомобиля и троллейбуса на трассе Симферополь — Алушта в Республике Крым 24 ноября.

Авария произошла в районе Ангарского перевала. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с троллейбусом. В результате ДТП на месте погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле. В троллейбусе никто не пострадал, сообщило ИА «Крыминформ».

По факту аварии проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства происшествия.